МИД вызвал посла Молдовы и выразил протест в связи с высылкой дипломата РФ под предлогом обнаружения обломков БПЛА

В МИД отметили, что Кишинёв преследует цель дальнейшего разрушения отношений с Россией и создания максимально неблагоприятных условий для работы посольства Москвы.

Молдова объявила российского дипломата persona non grata после падения БПЛА 23 октября в селе Киштельница. По данным полиции республики, аппарат упал примерно в 100 м от жилого дома, пострадавших не было.

Как развивалось дипломатическое противостояние Москвы и Кишинёва

Масштабный дипломатический кризис в отношениях двух стран начался летом 2023 года. Тогда правительство Молдовы приняло решение радикально сократить штат российской дипмиссии в Кишинёве до 25 сотрудников. В результате страну покинули около 45 работников посольства – как дипломатов, так и представителей технического персонала. Поводом для этого шага стали публикации в СМИ о наличии антенн на крыше российского представительства, которые, по заявлению молдавских властей, могли использоваться для "шпионажа и сбора конфиденциальной информации". Москва назвала эти обвинения необоснованными и ввела зеркальные санкции.

В 2024–2025 годах конфликт перешел в фазу регулярных обоюдных высылок и жестких ограничений работы дипломатов на местах. Так, весной 2025 года молдавская сторона объявила сотрудников посольства РФ persona non grata на что отечественный МИД ответил зеркальной высылкой молдавского дипломата. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло протесты посольству Молдовы в связи с инцидентами на границе. Москва обвиняла Кишинёв в необоснованных отказах во въезде российским дипломатам, следовавшим для усиления кадрового состава, а также в том, что молдавские пограничники на пунктах пропуска часами удерживали сотрудников посольства РФ и блокировали перемещение официальных дипломатических грузов.

Очередное резкое обострение вокруг дипломатического корпуса произошло осенью 2026 года. В начале октября спикер молдавского парламента Игорь Гросу публично допустил возможность высылки уже самого посла России Олега Озерова. Парламентарий пояснил, что Кишинёв в будущем может перейти от традиционного вручения нот протеста к "дополнительным мерам". В МИД РФ назвали подобную риторику недопустимой.

Ранее молдавский министр иностранных дел Михай Попшой сообщил, что республика полностью присоединится к санкциям Евросоюза против Москвы и Минска.