Минфин США продлил лицензию NIS на операционную деятельность до 30 сентября

Об этом сообщила пресс-служба министерства горного дела и энергетики Сербии в пятницу, 28 августа 2026 года. Ранее срок действия лицензии истекал 28 августа. NIS 22 августа направила в Минфин США запрос на продление. Теперь компания сможет продолжать операции как минимум до конца сентября.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что "Газпром нефть" может продать контрольный пакет акций NIS (56,15%) венгерской нефтегазовой компании MOL уже в сентябре. Он также сообщил, что рассчитывает обсудить сделку с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что контакты с Сербией по компании NIS были, но их содержание не раскрывается.

NIS – крупнейшая энергетическая компания Сербии, управляющая НПЗ в Панчево и сетью из более чем 400 АЗС. Контрольный пакет акций принадлежит "Газпром нефти". В январе 2025 года США включили NIS в санкционный список из-за российской доли, после чего деятельность компании стала возможной только благодаря временным лицензиям OFAC. Для снятия санкций рассматривается продажа российской доли венгерской MOL Group. Правительство Сербии владеет 29,9% акций NIS и планирует увеличить долю на 5%.