Молдова сохранит участие в 26 соглашениях СНГ после выхода из Содружества

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"Прошло уже несколько совместных заседаний, где присутствовали и молдавские представители. Несколько соглашений остаются – мне кажется, сейчас 26, – в которых Молдова хочет остаться", – приводит ТАСС слова генсека организации. Он добавил, что в организации к решению Кишинёва относятся спокойно.

Перспективы погашения Молдовой задолженности перед Содружеством Лебедев оценил как "не очень хорошие".

Контекст выхода Молдовы из СНГ

В марте правительство Молдовы одобрило денонсацию статута Содружества Независимых Государств. В 2023 году Кишинёв запустил процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а к началу 2024-го анонсировал отказ от 119 из 282 действующих соглашений. Официально процедура выхода завершится в апреле 2027 года.

После прихода к власти президента Майи Санду Молдова стремится к интеграции в Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москве сожалеют о решении Кишинёва выйти из СНГ.

Кто уже вышел из СНГ

Из Содружества ранее вышли Грузия и Украина. Грузия прекратила участие в СНГ в 2009 году после конфликта с Россией. Украина с 2018 года не участвует в органах Содружества, хотя формально не завершила процедуру выхода из соглашения о его создании. Туркменистан с 2005 года является ассоциированным членом СНГ.

Как создали СНГ

Содружество Независимых Государств было образовано 8 декабря 1991 года, когда руководители Республики Беларусь, России и Украины подписали соответствующее соглашение. Две недели спустя, 21 декабря, в Алма-Ате главы 11 бывших союзных республик подписали протокол к этому соглашению, подтвердив создание Содружества на равноправной основе.

Устав СНГ, принятый в Минске 22 января 1993 года, закрепил цели организации: сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, обеспечение прав человека, а также мирное разрешение споров между государствами-участниками. Сегодня СНГ объединяет девять стран, а его высшими органами являются Совет глав государств и Совет глав правительств.

Молдова стала одной из основательниц Содружества, подписав Алма-Атинскую декларацию в декабре 1991 года, а в апреле 1994-го парламент страны ратифицировал соглашение о создании СНГ и его Устав.