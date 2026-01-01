Монголия договорилась с Россией об увеличении поставок бензина и авиакеросина

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Дамдинням провел переговоры в Москве в ходе рабочего визита. "Несмотря на сложную ситуацию внутри страны, я выражаю благодарность правительству РФ и предприятиям за помощь в преодолении этого беспрецедентно трудного периода, с уважением относясь к исторически сложившимся дружественным отношениям между нашими двумя странами", – написал министр.

Причины дефицита топлива в Монголии

Монголия почти полностью зависит от внешних поставок топлива. Ситуация на внутреннем рынке обострилась из-за перекрытия Ормузского пролива и топливного кризиса в России, которая остается основным поставщиком нефтепродуктов в страну. Одновременно спрос на топливо вырос в 2-3 раза на фоне пика туристической активности и сельскохозяйственных работ. При этом соглашение о торговле нефтепродуктами с РФ продолжает действовать в неизменном виде.

С 4 по 15 августа в Улан-Баторе и других городах Монголии действуют ограничения на продажу топлива: только по четности номерных знаков автомобилей, не более чем на 50 тыс. тугриков (около 1,1 тыс. рублей) за одну заправку. Монголия располагала месячным запасом топлива, но потребление нефтепродуктов ежегодно растет в среднем на 14%.

Диверсификация поставок в Монголию

Помимо договоренности с Россией, Монголия также согласовала с Южной Кореей импорт 20 тыс. тонн дизельного топлива, 20 тыс. тонн автобензина и 6 тыс. тонн авиакеросина. Кроме того, была произведена первая в истории закупка авиатоплива у Китая в объеме 1 тыс. тонн.

В общей сложности в июле Монголия заключила контракты на поставку в августе из России, Китая и Южной Кореи 266,4 тыс. тонн автомобильного топлива (включая бензин Аи-92, Аи-95 и дизель) и 7 тыс. тонн авиационного топлива. Для замедления роста цен на внутреннем рынке власти временно отменили таможенные и акцизные пошлины на импортируемое топливо.

Планы по инфраструктуре хранения топлива в Монголии

На перспективу монгольские власти планируют расширить инфраструктуру хранения: в 2026 году создадут дополнительные мощности для запасов на 15 дней, в 2027-м – на месяц, в 2028-м – на три месяца, а в дальнейшем намерены довести объем резервов до уровня шестимесячного потребления. Для этого начнется строительство 22 резервуаров и хранилищ для нефтепродуктов.

Таким образом, Монголия пытается диверсифицировать источники поставок и одновременно нарастить собственные мощности хранения, чтобы снизить уязвимость перед перебоями на мировом рынке нефтепродуктов.

В апреле Россия и Монголия подписали соглашение по поставкам авиатоплива.