Москва не будет диктовать Европе состав переговорной группы по Украине – Песков

"Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная", – сказал представитель Кремля в беседе с Telegram-каналом "Юнашев Live" в субботу, 14 ноября 2026 года.

Говоря о возможном подключении представителей ЕС к переговорам по Украине, Песков отметил, что было бы лучше "пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу".

Как сообщило накануне издание Politico, лидеры Евросоюза согласовали состав европейской делегации для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее решение приняли на саммите ЕС в Дублине 13 ноября. По словам источников в дипломатических кругах, в переговорную группу войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. Один из собеседников издания указал, что страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности.

Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в пятницу после неформальной встречи лидеров стран ЕС подтвердил договоренность стран Европы о выборе переговорной команды по Украине.

Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф после двухдневных трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби и последующего визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле отмечал, что для стран Европы "важно быть вовлеченными" в процесс. "Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием", – анонсировал он.

Зарубежные СМИ сообщали, что вопрос подключения европейских стран к диалогу по Украине активно обсуждался накануне визита американской делегации в Москву. В Кремле, в свою очередь, указывали на отсутствие единой позиции у европейских столиц.

Комментируя возможность подключения европейской стороны к переговорному процессу, Дмитрий Песков отмечал, что действия и заявления лидеров Европы весьма противоречивы. "Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что готовят контингент к размещению на Украине, что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах", – подчеркнул представитель Кремля на брифинге 12 ноября.