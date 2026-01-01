Норвегия вложит 1 млрд крон в военную промышленность Украины

Правительство предложило растянуть сумму на три года. Управлять схемой будет государственная инвестиционная компания Investinor: деньги направят в фонды, которые работают в Норвегии и вкладываются в украинскую военную промышленность. Власти рассчитывают, что так в отрасль удастся привлечь и частный норвежский капитал.

"Украинские компании по ряду направлений впереди. Норвежские инвестиции помогут украинской оборонной отрасли развиваться еще быстрее, а норвежским компаниям – теснее включиться в эту работу", – заявила министр торговли и промышленности Сесилие Мюрсет.

Министр финансов Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО, считает, что государственные деньги помогут мобилизовать частные. "Сильной обороне нужна сильная военная промышленность, а ей – капитал и инвестиции", – подчеркнул он.

Глава Минобороны Норвегии Торе Сандвик назвал развитие украинского ВПК "крайне важным". "Даже после прекращения огня эти усилия будут укреплять сдерживание", – сказал министр.

Такую же сумму из программы Нансена Осло выделял Киеву в июле 2024 года, но тогда речь шла о прямой помощи, а не об инвестициях: деньги пошли на системы ПВО. Тогда же Норвегия вместе с Германией пообещала передать Украине батарею зенитных ракет IRIS-T.

Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину вызвал споры в Европе. Обе страны поддержали трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби, но заявили, что не стремятся к роли посредников: Норвегия хочет "внести вклад", Финляндия – "поддержать Украину".