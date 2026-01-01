Партия "Яблоко" намерена продолжить судебные тяжбы по поводу отстранения от выборов ряда своих кандидатов

В частности, Верховный суд РФ отказал Егору Карпенкову, который оспаривал исключение из федерального списка "Яблока", городской суд Санкт-Петербурга отказал партии в восстановлении списка кандидатов на выборах в заксобрание и оставил в силе отказ в регистрации четырех одномандатников. Кроме того, суд в Карелии оставил в силе снятие списка "Яблока" на выборах в законодательное собрание и не удовлетворил жалобу партии на отказ в регистрации кандидатов в Петрозаводский городской совет.

Все решения будут повторно обжалованы, сообщается на официальном сайте партии.

О завершении процесса регистрации федеральных списков кандидатов для участия в выборах в Государственную думу ЦИК заявил 30 июля. Были зарегистрированы списки 11 партий, в том числе и "Яблока". При этом, как подчеркнул заместитель главы ЦИК Николай Булаев, проверка кандидатов будет продолжена.

Иск о снятии "Яблока" с выборов 7 августа подала в Верховный суд РФ партия "Родина".

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября 2026 года. Официальный старт избирательной кампании был дан 16 июня 2026 года после подписания соответствующего указа президентом. Половина мест в нижней палате парламента (225) распределяется по партийным спискам, вторая половина (225) – по одномандатным избирательным округам.

В эти же дни голосования пройдут прямые выборы высших должностных лиц в ряде регионов (в Республике Мордовия, Республике Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях) и выборы в региональные парламенты.