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  3. Партия "Яблоко" намерена продолжить судебные тяжбы по поводу отстранения от выборов ряда своих кандидатов

Партия "Яблоко" намерена продолжить судебные тяжбы по поводу отстранения от выборов ряда своих кандидатов

Девять различных судебных инстанций в пятницу, 7 августа 2026 года, не удовлетворили жалобы, поданные партией "Яблоко" на ранее принятые решения об отстранении ряда партийных кандидатов от выборов разных уровней.

В частности, Верховный суд РФ отказал Егору Карпенкову, который оспаривал исключение из федерального списка "Яблока", городской суд Санкт-Петербурга отказал партии в восстановлении списка кандидатов на выборах в заксобрание и оставил в силе отказ в регистрации четырех одномандатников. Кроме того, суд в Карелии оставил в силе снятие списка "Яблока" на выборах в законодательное собрание и не удовлетворил жалобу партии на отказ в регистрации кандидатов в Петрозаводский городской совет.

Все решения будут повторно обжалованы, сообщается на официальном сайте партии.

О завершении процесса регистрации федеральных списков кандидатов для участия в выборах в Государственную думу ЦИК заявил 30 июля. Были зарегистрированы списки 11 партий, в том числе и "Яблока". При этом, как подчеркнул заместитель главы ЦИК Николай Булаев, проверка кандидатов будет продолжена.

Иск о снятии "Яблока" с выборов 7 августа подала в Верховный суд РФ партия "Родина".

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября 2026 года. Официальный старт избирательной кампании был дан 16 июня 2026 года после подписания соответствующего указа президентом. Половина мест в нижней палате парламента (225) распределяется по партийным спискам, вторая половина (225) – по одномандатным избирательным округам.

В эти же дни голосования пройдут прямые выборы высших должностных лиц в ряде регионов (в Республике Мордовия, Республике Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях) и выборы в региональные парламенты.

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Метки: выборы
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