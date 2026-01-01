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Паслер рассказал о работе уральских предприятий "Русала"

Губернатор Свердловской области накануне посетил Североуральск, спустился в шахту "Черемуховская-Глубокая" и заявил, что загрузка предприятий обеспечена на десятилетия вперед. Об этом он сообщил в субботу, 29 августа 2026 года.

ПАРТНЕРКА Денис Паслер рассказал о работе предприятий «Русала»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер

©Официальный аккаунт губернатора Свердловской области /vk.ru/dpaslerofficial

"Предприятие в Североуральске работает стабильно, как и в Краснотурьинске. Планы все выполняют. Уральские предприятия (СУБР, БАЗ и УАЗ) обеспечивают 80% всех глиноземов и, соответственно, сырья для производства в стране алюминия для всех отраслей, как гражданских, так и критически важных", – сообщил Денис Паслер. Его слова передает ЕАН.

По словам губернатора, загрузка предприятий обеспечена на десятилетия вперед. В шахте "Черемуховская-Глубокая" продолжаются работы по раскрытию трех новых горизонтов. "По объемам мы видим порядка 16–18 млн т боксита. Это большой объем на ближайшие шесть – восемь лет. Соответственно, только эти три новых горизонта дадут перспективу работы", – констатировал Денис Паслер.

Ранее в СМИ появилась информация о планах "Русала" законсервировать предприятия в Свердловской области. Речь шла о Североуральском бокситовом руднике, Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске и Уральском заводе компании в Каменске-Уральском.

Богословский и Уральский заводы в 2025 году выпустили около 30,7% от общего производства глинозема компании, а СУБР – 9% от общего объема бокситов.

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Метки: Свердловская область
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