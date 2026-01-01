"Русал" может законсервировать 3 предприятия в Свердловской области

Объем инвестиций, необходимый для восстановления сырьевого блока, компания оценивает в $1,8 млрд. По данным источников "Коммерсанта", обращение направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В самом "Русале" и правительстве РФ официально информацию не комментировали. Информацию передает ЕАН.

Как поясняют источники "Коммерсанта" в отрасли, уральские заводы исторически зависят от внешних поставок электроэнергии по коммерческим тарифам, в отличие от сибирских площадок, питающихся от дешевых ГЭС. Североуральский рудник поставляет бокситы с высоким содержанием кремния, что увеличивает расход щелочи и энергии, а глубокие шахты повышают себестоимость добычи. Кроме того, все уральские мощности удалены от портов, что увеличивает транспортные издержки.

По информации газеты, "Русал" также просит правительство рассмотреть субсидируемые тарифы на железнодорожные перевозки импортных бокситов и льготные тарифы на перевалку в портах, что обойдется примерно в $70 млн в год.

Как отмечает "Коммерсантъ", главный риск – возможные увольнения в моногородах, где расположены предприятия: Краснотурьинске, Североуральске и Каменске-Уральском. По данным издания, в "Русале" обещают минимизировать социально-экономические последствия.

Справка: компания "Русал"

"Русал" – один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Компания основана в 2000 году, в 2007 году объединена с активами СУАЛ и Glencore. Штаб-квартира находится в Москве, регистрация – в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

По итогам 2025 года выручка составила $14,81 млрд, чистый убыток – $455 млн. Производство алюминия – 3,9 млн т, бокситов – 18,4 млн т, глинозема – 6,85 млн т. Крупнейший акционер – En+ Group, где 35% голосующих акций контролирует Олег Дерипаска.

Основные алюминиевые мощности сосредоточены в Сибири, где заводы обеспечены дешевой энергией местных ГЭС: Красноярский (КрАЗ, ~1 млн т в год, 27% производства в РФ), Братский (БрАЗ, ~1 млн т), Богучанский (БогАЗ, до 588 тыс. т), Иркутский (ИркАЗ, около 530 тыс. т) и Саяногорский (САЗ, около 540 тыс. т, специализируется на высокотехнологичных сплавах). Эти предприятия не упоминаются в планах консервации.

Из российских сырьевых активов, которые могут быть законсервированы, Богословский и Уральский заводы в 2025 году выпустили около 30,7% от общего производства глинозема компании, а СУБР – 9% от общего объема бокситов.