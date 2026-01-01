О формате переговоров с участием Европы

По словам Пескова, европейские страны настаивают на расширении переговорного формата с трехстороннего до четырехстороннего, чтобы самим участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Однако Москва пока не понимает, какой дополнительный вклад европейские представители могли бы внести в этот процесс.

"Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного урегулирования", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание по следующему раунду переговоров в Абу-Даби.

Об итогах встречи в Китае

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне, сообщил Песков.

Он также уточнил, что российский лидер не передавал Трампу или Си Цзиньпину каких-либо документов с предложениями по урегулированию украинского конфликта и гарантиям безопасности.

Об участии Путина в конференции по искусственному интеллекту

Песков добавил, что Путин традиционно примет участие в конференции AI Journey. По словам представителя Кремля, в этом году мероприятие обещает быть еще более интересным.