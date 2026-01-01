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После атаки БПЛА в Тюменской области начался пожар на промышленном предприятии

В понедельник, 10 августа 2026 года, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о падении нескольких беспилотников на территории промышленного предприятия, в результате чего начался пожар. На месте работают экстренные службы, в регионе введен режим беспилотной опасности; для обеспечения безопасности полетов временные ограничения вводились в аэропортах Тюмени и Сочи.

Удар БПЛА по нефтяному терминалу в Петербурге

(Иллюстрация)

©Copyright Lawrey / Shutterstock/Fotodom

Губернатор уточнил, что держит ситуацию на личном контроле. "На месте происшествия работают специалисты экстренных служб", – написал он в своем Max-канале. Моор также призвал не выкладывать в интернете фото и видео беспилотников, их обломков и последствий падения, напомнив, что за это предусмотрено наказание и что приближаться к обломкам опасно для жизни.

Ранее он объявил о введении на территории области режима беспилотной опасности как превентивной меры, призвав жителей при обнаружении БПЛА уходить из зоны видимости и звонить по номеру 112.

Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Тюмени и Сочи. Позднее ограничения для Сочи были сняты – они действовали полтора часа.

До лета 2026 года Тюменская область, расположенная примерно в 2000 км от зоны боевых действий, практически не фигурировала в сводках об атаках беспилотных летательных аппаратов. Ситуация изменилась летом 2026 года, когда региональные власти начали систематически информировать о введении режима беспилотной опасности и фиксировать инциденты на объектах промышленной инфраструктуры.

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Метки: БПЛА Тюмень
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