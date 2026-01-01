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Приобретенного гражданства РФ с 2023 года лишили более 4,5 тысячи человек

С момента вступления в силу в 2023 году нового закона о гражданстве России оно было прекращено у более чем 3000 человек по приговорам судов за уголовные преступления. У более чем 400 человек – из-за непостановки на воинский учет. Еще порядка 300 дел о прекращении гражданства связано с действиями, создающими угрозу безопасности страны.

Володин назвал число лишенных приобретенного гражданства РФ с 2023 года

(Иллюстрация)

©GIOIA PHOTO/Shutterstock/Fotodom

Об этом во вторник, 11 августа 2026 года, сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин со ссылкой на данные Министерства внутренних дел (МВД).

"По данным МВД на май 2026 года, с момента вступления в силу нового закона о гражданстве РФ (ФЗ от 28.04.2023 №138-ФЗ) оно было прекращено у более чем 4500 человек", – написал Володин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он отметил, что 40% решений о лишении приобретенного гражданства приходится на 2026 год. "Все это говорит о том, что новые нормы предоставили правоохранительным органам еще больше возможностей для наведения порядка в миграционной сфере", – указал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что год назад, 11 августа 2025 года, вступили в силу поправки, расширившие перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства России. Их число превысило 80. Список включает такие преступления, как:

  • убийство;
  • преступления против половой неприкосновенности;
  • уголовные деяния, направленные на организацию занятия проституцией, совершенные с применением насилия или с его угрозой, а также если к этому привлечены несовершеннолетние;
  • изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использование несовершеннолетних в этих целях;
  • преступления против основ конституционного строя и безопасности;
  • организация незаконной миграции;
  • другие преступления, которые совершены по экстремистским мотивам, в целях оправдания терроризма или диверсий.

Принять новую версию закона "О гражданстве РФ" президент Владимир Путин предложил в декабре 2021 года. Первое чтение законопроект прошел в апреле 2022-го. Законом инициатива главы государства стала в апреле 2023-го – с отсроченной на полгода датой вступления в силу.

С 2017-го в России стало возможно прекращение гражданства для осужденных по 18 статьям Уголовного кодекса, преимущественно террористической и экстремистской направленности. В законе 2023 года количество таких статей превысило 60. В 2025 году были приняты поправки, увеличивающие их число.

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Метки: Вячеслав Володин законодательство российское гражданство
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