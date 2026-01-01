Признанная в России иноагентом "Новая газета" объявила о прекращении работы

"9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет", – указали в "Новой газете" (признана иноагентом в РФ).

Как утверждается, "одновременно с письмом о выселении отключили систему донатов".

Двумя днями ранее, 28 октября, главный редактор Сергей Соколов разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о том, что редакцию выселяют из здания в Потаповском переулке, которое она занимала около 29 лет. Об этом сообщали в РБК.

Еще 5 сентября 2022 года на основании иска РКН у "Новой" аннулировали лицензию СМИ в России.

Основатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов был внесен в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года. Незадолго до того, в июне, Генпрокуратура признала проект "Новая газета. Европа", связанный с бывшими сотрудниками издания, нежелательной организацией.

В апреле 2026-го сообщалось об обысках в московской редакции, они были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

4 сентября 2026 года "Новую" признали иноагентом. Как указывали в Минюсте, она распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и избирательной системе, выступала против СВО, распространяла материалы иноагентов и взаимодействовала с ними.

Изданию более 30 лет. Его основали выходцы из "Комсомольской правды", первый номер появился 1 апреля 1993 года. Главредом с 1995 по 2017 год был Муратов, получивший в 2021-м Нобелевскую премию мира.