Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Кроме того, Путин попросил передать благодарность Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса, связанного с Алёшками. Президент отметил, что на гуманитарном направлении в рамках украинского урегулирования уже есть определенные успехи.

В переговорах также участвуют помощник президента России Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

Утром 12 ноября 2026 года Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту их встретил Кирилл Дмитриев, отвечающий за инвестиционно-экономическое сотрудничество с зарубежными странами. После этого американские представители направились в один из столичных отелей, а затем прибыли в Кремль.

Ранее Юрий Ушаков сообщал, что на встрече Путина с представителями Вашингтона планируется обсудить вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.

Визит американских представителей состоялся после переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби, которые прошли 10 и 11 ноября. Эта встреча стала первой почти за девять месяцев, в которой участвовали представители всех трех стран.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США в консультациях участвовали Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и верховный главнокомандующий Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.