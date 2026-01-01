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Путин назвал наиболее перспективный транспорт

Выступая перед инженерами Горьковского автозавода в пятницу, 28 августа 2026 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что будущее транспорта связано с гибридными технологиями, а для России приоритетом станет использование газа в качестве моторного топлива. Встреча прошла в Нижнем Новгороде в ходе рабочей поездки главы государства.

"Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное", – сказал Путин. Он также отметил, что инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все, чтобы через два-три десятилетия в стране было стабильно, надежно и прочно. "У вас очень интересная работа, она, во-первых, творческая, а во-вторых, очень нужная", – добавил президент. Его слова передает РИА Новости.

В ходе посещения ГАЗа главе государства представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации. По словам одного из участников встречи, проект позволит получить суперсовременную линейку легких коммерческих автомобилей, которые в ближайшие десятилетия будут решать транспортные задачи, в том числе за счет повышения экспортного потенциала завода. ГАЗ является ведущим производителем коммерческого транспорта в России, на его базе работает один из ведущих конструкторских центров российского машиностроения.

Во время поездки в Нижний Новгород Путин также осмотрел выставку конкурса передовых проектов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", выступил на пленарном заседании, осмотрел новые городские объекты и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, президент протестировал новый автомобиль Volga К 50.

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Метки: Владимир Путин Нижний Новгород
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