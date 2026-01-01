Путин назвал наиболее перспективный транспорт

"Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное", – сказал Путин. Он также отметил, что инженеры российского автопрома способны заглядывать в будущее и делают все, чтобы через два-три десятилетия в стране было стабильно, надежно и прочно. "У вас очень интересная работа, она, во-первых, творческая, а во-вторых, очень нужная", – добавил президент. Его слова передает РИА Новости.

В ходе посещения ГАЗа главе государства представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации. По словам одного из участников встречи, проект позволит получить суперсовременную линейку легких коммерческих автомобилей, которые в ближайшие десятилетия будут решать транспортные задачи, в том числе за счет повышения экспортного потенциала завода. ГАЗ является ведущим производителем коммерческого транспорта в России, на его базе работает один из ведущих конструкторских центров российского машиностроения.

Во время поездки в Нижний Новгород Путин также осмотрел выставку конкурса передовых проектов на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", выступил на пленарном заседании, осмотрел новые городские объекты и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кроме того, президент протестировал новый автомобиль Volga К 50.