Путин пообещал зеркальный ответ на захваты российских торговых судов

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Глава государства на борту ракетного крейсера "Варяг" принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Президент также заслушал доклад командующего ТОФ Виктора Лиины.

О зеркальном ответе России на захват ее торговых судов

Путин назвал "пиратством и разбоем" планы Запада по захвату российских судов. "Если это (решение. – «Профиль») на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально", – указал президент. Он подчеркнул, что это будет происходить вовсе не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на российские суда, а в любом месте.

О росте напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Новые вооружения, которые планируются к размещению в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создают угрозы для России. Глава государства отметил, что конфликтный потенциал в регионе растет, в него просачиваются силы НАТО, создаются новые военно-политические блоки, передает ТАСС.

"Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны", – подчеркнул президент . Он отметил, что напряженность нагнетается и в соседнем Арктическом регионе.

О санкциях Японии и претензиях Токио на Курилы

Япония под предлогом ситуации на Украине ввела против России неспровоцированные санкции, не вдаваясь в причины конфликта, отметил Путин.

Президент подчеркнул: Россия не имеет никаких претензий к Японии и не угрожает ее безопасности. Несмотря на это, впервые в новейших военно-доктринальных документах Токио причислил РФ к источникам основных угроз.

Путин также отметил, что у Японии есть территориальные претензии по Курильским островам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны.

О действиях морпехов ТОФ в зоне спецоперации

Морпехи ТОФ в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. "Нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота", – подчеркнул Путин. Он отметил, что Тихоокеанский флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными задачами.

Евросоюз в конце июля в рамках 21-го пакета санкций утвердил новый механизм, дающий право регуляторам стран сообщества конфисковывать нефть с задержанных танкеров, входящих в черный список, и продавать ее. При этом власти стран ЕС освобождаются от передачи вырученных от продажи нефти средств российским физическим или юридическим лицам, указывалось в постановлении Совета ЕС.

Речь идет о танкерах под флагами иностранных государств, которые, как заявляют на Западе, перевозят российскую нефть, закупленную без учета установленного так называемого потолка цен на нее в размере $44,1 за баррель. В санкционный список ЕС внесено около 700 таких судов.