Путин рассказал о сроках запуска Сибирского кольцевого источника фотонов

Что такое СКИФ
СКИФ – источник синхротронного излучения поколения "4+" с энергией 3 ГэВ. По своим характеристикам он относится к лучшим в мире установкам в классе источников среднего энергетического диапазона. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование.
Источники синхротронного излучения позволяют изучать структуру объектов на микро- и наноуровне – вплоть до расположения отдельных атомов, причем не только в статике, но и в динамике: в ходе химических реакций, возникновения трещин, детонации. На СКИФе можно будет исследовать сверхбыстрые процессы, создавать новые лекарственные препараты, улучшать характеристики конструкционных материалов и катализаторов, оценивать месторождения драгоценных металлов, повышать эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти, изучать древние артефакты без ущерба их целостности и решать экологические задачи.
Отдельное применение – выявление вредоносного микрооборудования в электронике, которое невозможно обнаружить антивирусными программами. "В современном мире – очень важно", – отметил Путин.
СКИФ – первый объект создаваемой в России сети источников синхротронного излучения в рамках федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года.
Почему запуск задержался
"У нас ведь немножко вправо ушел запуск СКИФа. И это произошло в том числе и потому, что некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из-за рубежа, мы не получили и вынуждены были это делать сами", – заявил Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.
Несмотря на задержку, первые исследовательские станции синхротрона планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. На данный момент в мире работают три источника синхротронного излучения четвертого поколения: MAX IV в Швеции, ESRF во Франции и Sirius в Бразилии. Всего же в мире насчитывается около 50 действующих и создающихся установок такого типа.
По итогам посещения центра президент оставил подпись на памятной доске, посвященной открытию объекта.
Первый научный эксперимент на Сибирском кольцевом источнике фотонов предполагается провести не позднее октября.