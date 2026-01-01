Путин рассказал о сроках запуска Сибирского кольцевого источника фотонов

Президент РФ Владимир Путин и директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН Павел Логачев (в центре слева направо) во время посещения Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник накопления фотонов"

Что такое СКИФ

СКИФ – источник синхротронного излучения поколения "4+" с энергией 3 ГэВ. По своим характеристикам он относится к лучшим в мире установкам в классе источников среднего энергетического диапазона. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование.

Источники синхротронного излучения позволяют изучать структуру объектов на микро- и наноуровне – вплоть до расположения отдельных атомов, причем не только в статике, но и в динамике: в ходе химических реакций, возникновения трещин, детонации. На СКИФе можно будет исследовать сверхбыстрые процессы, создавать новые лекарственные препараты, улучшать характеристики конструкционных материалов и катализаторов, оценивать месторождения драгоценных металлов, повышать эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти, изучать древние артефакты без ущерба их целостности и решать экологические задачи.

Отдельное применение – выявление вредоносного микрооборудования в электронике, которое невозможно обнаружить антивирусными программами. "В современном мире – очень важно", – отметил Путин.

СКИФ – первый объект создаваемой в России сети источников синхротронного излучения в рамках федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований до 2030 года.

Почему запуск задержался

"У нас ведь немножко вправо ушел запуск СКИФа. И это произошло в том числе и потому, что некоторые части оборудования, которые мы планировали получить из-за рубежа, мы не получили и вынуждены были это делать сами", – заявил Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске.

Несмотря на задержку, первые исследовательские станции синхротрона планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. На данный момент в мире работают три источника синхротронного излучения четвертого поколения: MAX IV в Швеции, ESRF во Франции и Sirius в Бразилии. Всего же в мире насчитывается около 50 действующих и создающихся установок такого типа.

По итогам посещения центра президент оставил подпись на памятной доске, посвященной открытию объекта.

Первый научный эксперимент на Сибирском кольцевом источнике фотонов предполагается провести не позднее октября.