Путин заявил о большом количестве информационного мусора в интернете

Содержание:

Говоря об информационном потоке, глава государства отметил, что задача учителя – помочь ученикам разобраться в нем. "К сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь разобраться – вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент – это доверие к учителю, это авторитет учителя", – сказал Путин. Его слова передает ТАСС.

Ранее, в 2023 году, президент говорил, что россияне устойчивы к дезинформации и фейкам, и их "не так просто оболванить с учетом характера".

Путин о математике и химии

На встрече с учителями, студентами и учениками педагогических классов Путин заявил, что математика лежит в основе всех точных наук и даже гуманитарных дисциплин. "Как ни странно, даже в основе музыки лежит математика", – сказал он. Президент добавил, что российские власти стараются поддерживать интерес школьников к этому предмету, что особенно важно для страны с сильной математической школой.

Отдельно глава государства призвал уделять больше внимания химии в школах. Это заявление прозвучало в ходе церемонии открытия новых образовательных учреждений, в том числе Центра технологического образования в селе Бокино Тамбовской области, где создали три химические лаборатории. «Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание», – отметил Путин.

Путин о творчестве и долголетии

Президент РФ также заявил, что люди, занимающиеся творчеством, живут дольше. По его словам, у них постоянно работает "серое вещество". "Нет ничего более интересного в жизни человека, чем заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше", – добавил он. Ранее глава государства говорил, что ученые в среднем живут дольше, чем среднестатистический человек.

В России готовят новые единые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. Поручение по их разработке дал Путин в апреле 2025 года. По данным РАН, учебники по химии для 10–11-х классов планируют подготовить в 2026 году, а для 8–9-х – в 2027 году.

Российский лидер также поделился впечатлениями от недавнего посещения Курил. Он отметил, что бывал почти во всех регионах, и подчеркнул, что Россия – очень интересная страна, природные богатства которой – лишь одна из ее сторон. "А другая – история. Другая – это все, что делает нашу страну великой, и то, что укрепляет нашу страну, имея в виду ее героическое прошлое, настоящее и, уверен, процветающее будущее", – сказал президент РФ. По его словам, сплетение всего этого и является предметом будущей деятельности студентов педагогических вузов.

Путин рассказал, какие профессии определяют конкурентоспособность государства.