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Российские силы ПВО за день сбили 112 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО днем уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями восьми российских регионов, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 28 августа 2026 года.

Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над Черным морем.

В Ярославской области, по данным губернатора Михаила Евраева, при падении фрагментов БПЛА на межмуниципальный автобус погиб один человек, еще десять получили ранения. Всего же в регионе пострадали 27 человек: еще 17 получили ранения различной степени тяжести. Обломки также упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли, спровоцировав возгорания. В Ярославле временно закрыли два детских сада, детей перевели в соседние дошкольные учреждения.

В ЛНР в результате ночного налета несколько муниципалитетов остались без энергоснабжения. По словам главы республики Леонида Пасечника, энергетики восстанавливают сети, медицинские и социально значимые объекты работают на резервных источниках. Угроза повторной атаки сохраняется.

В Ивановской области подавлены четыре беспилотника в Лухском и Родниковском районах, поврежден дачный дом, пострадавших нет. В Костромской области ликвидировали два БПЛА, взрывной волной выбило окна в школе и нескольких жилых домах, пострадавших нет. В Павловском Посаде Московской области беспилотник попал в магазин "Магнит", повреждена расположенная рядом поликлиника; медучреждение продолжает работу, приостановлен только кабинет физиотерапии, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По факту атаки на Ярославскую область Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ. Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи проводят комплекс неотложных следственных мероприятий на местах происшествий, действиям причастных к атаке лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Беспилотник ВСУ атаковал микроавтобус предприятия в Белгородской области – двое погибли, еще шесть человек пострадали, сообщили в оперштабе региона.

За период с 22 по 28 августа 2026 года российские военные сбили 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Метки: БПЛА Министерство обороны РФ
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