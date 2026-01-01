29 августа 2026
USD 85.6 -0.35 EUR 99.68 -0.62
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Российские силы ПВО за день сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами

Российские силы ПВО за день сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами

Беспилотники уничтожались над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ в субботу, 29 августа 2026 года.

"В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в информационном бюллетене ведомства.

В Севастополе в результате атаки погиб мужчина, еще три человека, предварительно, ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего были сбиты 26 БПЛА, повреждения получили восемь частных и три многоквартирных дома. Ранее, 28 августа, удар по пятиэтажному дому на улице Героев Подводников привел к ранению четырех человек.

В Запорожской области, по словам губернатора Евгения Балицкого, за прошедшие сутки один человек погиб, еще несколько пострадали. Наиболее активным атакам подверглись Михайловка, Мелитополь, Васильевка, Токмакский округ и Энергодар.

В Белгородской области за сутки зафиксирован ряд ударов. В Корочанском округе при атаке на автомобиль добровольной пожарной команды пострадал водитель – у него множественные осколочные ранения лица, живота и бедра. В поселке Октябрьский Белгородского округа 15-летняя девушка получила поверхностные осколочные ранения лица. В селе Подкопаевка пострадал мужчина: осколочные ранения бедра, рук и перелом обеих кистей. Кроме того, в селе Отрадное при атаке на автомобиль бойцов самообороны ранен мужчина. Повреждены жилые дома, коммерческие объекты, трактор, несколько автомобилей и складское помещение.

В городе Шебекино Белгородской области дрон сдетонировал у дорожного полотна – повреждены остекление в многоквартирном доме и три машины. В поселке Волоконовка атакован коммерческий объект.

В Ростовской области число пострадавших от ночной атаки БПЛА возросло до 11, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Двое направлены на амбулаторное лечение, в больницах Ростова и Аксайского района находятся девять человек, из них четверо детей. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону повреждены два многоквартирных дома.

В Горловке (ДНР) украинский БПЛА повредил предприятие в Центрально-Городском районе, еще один дом пострадал в Калининском районе, сообщил глава города Иван Приходько.

В Севастополе при ночной атаке беспилотников погиб мужчина.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: БПЛА Министерство обороны РФ
Рекомендательный сервис