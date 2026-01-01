Российские силы ПВО за день сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами

"В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в информационном бюллетене ведомства.

В Севастополе в результате атаки погиб мужчина, еще три человека, предварительно, ранены, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Всего были сбиты 26 БПЛА, повреждения получили восемь частных и три многоквартирных дома. Ранее, 28 августа, удар по пятиэтажному дому на улице Героев Подводников привел к ранению четырех человек.

В Запорожской области, по словам губернатора Евгения Балицкого, за прошедшие сутки один человек погиб, еще несколько пострадали. Наиболее активным атакам подверглись Михайловка, Мелитополь, Васильевка, Токмакский округ и Энергодар.

В Белгородской области за сутки зафиксирован ряд ударов. В Корочанском округе при атаке на автомобиль добровольной пожарной команды пострадал водитель – у него множественные осколочные ранения лица, живота и бедра. В поселке Октябрьский Белгородского округа 15-летняя девушка получила поверхностные осколочные ранения лица. В селе Подкопаевка пострадал мужчина: осколочные ранения бедра, рук и перелом обеих кистей. Кроме того, в селе Отрадное при атаке на автомобиль бойцов самообороны ранен мужчина. Повреждены жилые дома, коммерческие объекты, трактор, несколько автомобилей и складское помещение.

В городе Шебекино Белгородской области дрон сдетонировал у дорожного полотна – повреждены остекление в многоквартирном доме и три машины. В поселке Волоконовка атакован коммерческий объект.

В Ростовской области число пострадавших от ночной атаки БПЛА возросло до 11, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Двое направлены на амбулаторное лечение, в больницах Ростова и Аксайского района находятся девять человек, из них четверо детей. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону повреждены два многоквартирных дома.

В Горловке (ДНР) украинский БПЛА повредил предприятие в Центрально-Городском районе, еще один дом пострадал в Калининском районе, сообщил глава города Иван Приходько.

В Севастополе при ночной атаке беспилотников погиб мужчина.