В Севастополе при ночной атаке беспилотников погиб мужчина

По словам губернатора, всего было сбито 26 беспилотников. Пострадавшие – пожилые мужчина и женщина из садового товарищества в районе Монастырского шоссе, у них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Третий раненый, молодой человек, самостоятельно обратился в больницу: во время атаки он находился во дворе и получил осколочные ранения.
По данным Спасательной службы Севастополя, повреждения получили восемь частных и три многоквартирных дома: выбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Также пострадали пять автомобилей. Большинство повреждений зафиксировано в районе мыса Фиолент.
Cводки об атаках БПЛА на Севастополь в августе 2026 года
- 6 августа. По данным губернатора и Минобороны РФ, над Гагаринским районом и мысом Фиолент сбито четыре БПЛА.
- 10 августа. Уничтожено семь БПЛА над Северной стороной, Балаклавским и Гагаринским районами.
- 11–12 августа. Отражена атака с применением более 30 БПЛА. Повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов.
- 19 августа. Средствами ПВО и военными нейтрализовано 13 беспилотников.
- 20 августа. Уничтожено 13 БПЛА. При падении обломков пострадали два человека, повреждено остекление многоэтажного дома и три автомобиля.
- 22 августа. В результате падения элементов сбитого БПЛА поврежден пассажирский автобус. Госпитализированы 10 человек.
- 24 августа. Силами ПВО, авиации и мобильных огневых групп сбито 13 БПЛА.
- 28 августа. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о попадании БПЛА в пятиэтажный жилой дом на улице Героев Подводников. Повреждены два корпуса детского сада №34, корпус отеля и более 15 припаркованных автомобилей. Пострадали четыре человека.
- 29 августа. Ночью сбито 26 БПЛА. Во дворе дома в районе Монастырского шоссе погиб мужчина 1981 года рождения, еще три человека получили ранения. По данным Спасательной службы Севастополя, повреждения зафиксированы у восьми частных и трех многоквартирных домов, а также у пяти автомобилей.