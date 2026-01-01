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В Севастополе при ночной атаке беспилотников погиб мужчина

Губернатор Михаил Развожаев в субботу, 29 августа 2026 года, сообщил, что в результате отражения ночной атаки украинских беспилотников погиб мужчина 1981 года рождения, находившийся во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. Еще три человека получили ранения, повреждения зафиксированы у 11 домов и пяти автомобилей.

В Севастополе российские военные отразили ночную атаку ВСУ

(Иллюстрация)

©Vovantarakan/Shutterstock/Fotodom

По словам губернатора, всего было сбито 26 беспилотников. Пострадавшие – пожилые мужчина и женщина из садового товарищества в районе Монастырского шоссе, у них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Третий раненый, молодой человек, самостоятельно обратился в больницу: во время атаки он находился во дворе и получил осколочные ранения.

По данным Спасательной службы Севастополя, повреждения получили восемь частных и три многоквартирных дома: выбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Также пострадали пять автомобилей. Большинство повреждений зафиксировано в районе мыса Фиолент.

Cводки об атаках БПЛА на Севастополь в августе 2026 года

  • 6 августа. По данным губернатора и Минобороны РФ, над Гагаринским районом и мысом Фиолент сбито четыре БПЛА.
  • 10 августа. Уничтожено семь БПЛА над Северной стороной, Балаклавским и Гагаринским районами.
  • 11–12 августа. Отражена атака с применением более 30 БПЛА. Повреждения получили три многоквартирных и пять частных домов.
  • 19 августа. Средствами ПВО и военными нейтрализовано 13 беспилотников.
  • 20 августа. Уничтожено 13 БПЛА. При падении обломков пострадали два человека, повреждено остекление многоэтажного дома и три автомобиля.
  • 22 августа. В результате падения элементов сбитого БПЛА поврежден пассажирский автобус. Госпитализированы 10 человек.
  • 24 августа. Силами ПВО, авиации и мобильных огневых групп сбито 13 БПЛА.
  • 28 августа. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о попадании БПЛА в пятиэтажный жилой дом на улице Героев Подводников. Повреждены два корпуса детского сада №34, корпус отеля и более 15 припаркованных автомобилей. Пострадали четыре человека.
  • 29 августа. Ночью сбито 26 БПЛА. Во дворе дома в районе Монастырского шоссе погиб мужчина 1981 года рождения, еще три человека получили ранения. По данным Спасательной службы Севастополя, повреждения зафиксированы у восьми частных и трех многоквартирных домов, а также у пяти автомобилей.

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Метки: БПЛА Севастополь
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