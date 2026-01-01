В Севастополе при ночной атаке беспилотников погиб мужчина

По словам губернатора, всего было сбито 26 беспилотников. Пострадавшие – пожилые мужчина и женщина из садового товарищества в районе Монастырского шоссе, у них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Третий раненый, молодой человек, самостоятельно обратился в больницу: во время атаки он находился во дворе и получил осколочные ранения.

По данным Спасательной службы Севастополя, повреждения получили восемь частных и три многоквартирных дома: выбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Также пострадали пять автомобилей. Большинство повреждений зафиксировано в районе мыса Фиолент.

Cводки об атаках БПЛА на Севастополь в августе 2026 года