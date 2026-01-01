Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве и Запорожье

В ведомстве уточнили, что использовалось высокоточное оружие наземного базирования.

"Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киеве и Запорожье", – говорится в сообщении Минобороны в мессенджере "Макс".

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а также инфраструктуре, которая используется для снабжения Вооруженных сил Украины. 5 августа в ведомстве сообщили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине.

Тогда были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, задействованные в доставке военных грузов. Среди них терминал и логистический центр "Новая почта" – автоматизированные сортировочные комплексы, где хранятся и распределяются товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников большой и средней дальности, а также роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.