Российские военные продвигаются по всей линии фронта, динамика СВО позитивная – Песков

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Что сказал Песков о ходе СВО

Песков подчеркнул, что российская армия наступает на всех направлениях. "Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас", – заявил он.

По словам представителя Кремля, ВС РФ наносят системные удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, и эффект от них виден невооруженным глазом. "Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом", – сказал Песков.

Он также отметил, что поражение киевского режима приближается каждый день, и в Киеве это понимают. "Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают", – подчеркнул пресс-секретарь. Не имея возможности препятствовать поражению даже при поддержке стран НАТО, киевский режим, по его словам, перешел к террористическим действиям против мирной инфраструктуры и секторов экономики. На эти действия Россия отвечает, и "причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы".

Песков заявил, что киевский режим получает и будет получать "даже более чем адекватный" ответ на удары по мирным секторам экономики России. Он напомнил о заявлении президента, сделанном неделю назад: когда Киев переводит военные действия на мирные объекты, ответ будет адекватным. "Даже более чем адекватно, и у меня нет сомнений, что так и будет происходить", – сказал пресс-секретарь.

Почему Европе нужен "внешний враг"

Песков заявил, что Европа лишилась дешевого американского "зонтика" в области безопасности и теперь строит собственную оборонную идентичность. Это требует больших расходов, поэтому европейским властям нужно убедить налогоплательщиков платить больше. Для этого они представляют Россию как "внешнего врага".

"Европейцы, лишившись очень дешевого американского зонтика в области безопасности, строят сейчас свою оборонную идентичность. Это стоит очень больших денег. Для этого нужно выводить своих налогоплательщиков из зоны комфорта, заставляя их платить больше денег", – объяснил Песков. Он добавил, что избирателям это не нравится, поэтому придумывается враг – "большой враг, крупный, мощный".

При этом представитель Кремля отметил, что для России приоритетом являются задачи СВО и выстраивание архитектуры безопасности на Европейском континенте, а не диалог с США.

Что Песков сказал о визите главы ЦРУ

Пресс-секретарь подтвердил, что президент России Владимир Путин не встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время визита последнего в Москву. Контакты по линии спецслужб он назвал регулярными и содержательными, а теории заговоров вокруг них – "известной забавой".

"Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава", – сказал Песков. Он добавил, что спецслужбы продолжают контакты даже тогда, когда этого не делают дипломаты, и это стоит рассматривать "с большим знаком плюс".

По его словам, влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от предложений, которые озвучиваются, но они остаются закрытыми. Песков также подчеркнул, что российско-белорусские отношения – самостоятельное измерение, не зависящее от контактов с американцами.

Какие встречи ждут Путина на следующей неделе

На следующей неделе у президента РФ запланирован ряд двусторонних встреч в Бишкеке и Владивостоке, сообщил Песков. "Действительно, следующая неделя и в Бишкеке, и во Владивостоке будет наполнена самыми разнообразными, но очень важными двусторонними встречами", – сказал он.

По его словам, планируется много встреч с руководителями Китая, Индии и Кыргызстана. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что на саммите ШОС в Бишкеке Путин проведет девять встреч.

Песков ранее заявил, что Вооруженные силы России продолжают СВО, продвижение российских подразделений на фронтах остается очевидным.