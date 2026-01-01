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СВО и продвижение российских войск

Песков заявил, что Вооружённые силы России продолжают СВО, продвижение российских подразделений на фронтах остается очевидным.

"Мы продолжаем специальную военную операцию, продвижение на фронтах, собственно, очевидно. Специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия в конечном итоге для киевского режима", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что постоянные просьбы Киева о новых видах вооружений, включая наступательные системы, неспособны помешать России продолжать СВО до достижения поставленных целей. Параллельно российские войска продолжают создавать зону безопасности, или буферную зону, вдоль границы с Украиной.

"Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей", – отметил он.

Удары по военной инфраструктуре Украины

Песков сообщил, что российские удары по Киеву продолжаются систематически и целенаправленно. По его словам, российские военные уничтожают военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима, действуя в соответствии с поставленными задачами.

Он добавил, что российские военнослужащие знают, какие цели поражать и каким образом выполнять поставленные задачи. Песков также назвал публикации западных СМИ об эскалации конфликта "традиционными страшилками".

Переговоры по Украине

Мирный переговорный процесс с Киевом сейчас находится на глубокой паузе, заявил Песков. Новых идей для продвижения переговоров, по его словам, пока нет, тогда как требования российской стороны к украинскому руководству хорошо известны.

"Вопрос мирных переговоров: да, сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему предпочитает политико-дипломатическое урегулирование, однако Киев не демонстрирует готовность обсуждать российские требования мирным путем. Поэтому, отметил представитель Кремля, операция продолжается.

Контакты России и США

Новый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Песков также заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не сопровождался встречей с российским президентом.

"Нет, пока нет в планах", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа.

Представитель Кремля пояснил, что общение с американским руководством разведслужбы проходило по линии специальных служб. "Такой встречи не было, контактов с президентом", – подчеркнул Песков.

Подготовка к саммиту ШОС

Владимир Путин готовится к поездке в Бишкек на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа и 1 сентября. Песков сообщил, что программа будет насыщенной как по многосторонней повестке, так и по двусторонним встречам президента.

"Идет подготовка к поездке в Бишкек. В Бишкеке будет очень насыщенная программа", – отметил он. По словам Пескова, киргизская сторона серьезно готовится к саммиту, а на его полях ожидается большое количество важных двусторонних контактов.

Отдельную подробную информацию о программе визита позднее представит помощник президента Юрий Ушаков.

Планы и график президента

28 августа Владимир Путин отправится в рабочую поездку в Нижний Новгород, где примет участие в мероприятиях Агентства стратегических инициатив, посетит новые объекты и встретится с губернатором области Глебом Никитиным. Отдельно запланирована непубличная встреча с главой ВЭБ.РФ и руководителем экспертного совета АСИ Игорем Шуваловым.

29 августа президент примет участие в мероприятии, приуроченном к 1 сентября, где пообщается с педагогами и победителями олимпиад. Во второй половине дня состоится его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Песков также сообщил, что Путин уже готовится к Восточному экономическому форуму, который пройдет 1–4 сентября во Владивостоке. Таким образом, подготовка к международной и экономической повестке идет параллельно с мероприятиями в рамках саммита ШОС.