Великий Прикол – село в Малорыбицком сельском совете Краснопольского района Сумской области Украины. Находится на левом берегу реки Прикол. Садки – село в Олешнянском сельском совете Ахтырского района Сумской области.

Суточные потери ВСУ составили около 1425 солдат. В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 230 человек, "Запад" – свыше 210, "Юг" – до 240, "Центр" – до 375, "Восток" – до 340 и "Днепр" – до 30.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Средствами противовоздушной обороны были сбиты 14 управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов системы HIMARS.

В течение ночи ВС РФ продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. По информации Минобороны, в Киеве ударные беспилотники поразили промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним.

"В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – говорится в сообщении Минобороны.

В ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили 494 беспилотника ВСУ над 15 регионами.