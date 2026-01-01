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Российские ВС взяли под контроль Шиловку и Воскресенку: в Минобороны рассказали о продвижении на фронте

В Минобороны сообщили о продвижении российских войск на нескольких участках фронта. По данным ведомства, подразделения группировок "Центр" и "Восток" установили контроль над двумя населенными пунктами – Шиловкой в Донецкой Народной Республике и Воскресенкой в Запорожской области.

ВС РФ продолжают продвигаться в зоне СВО

Российские военнослужащие (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС

В ведомстве уточнили, что бойцы группировки "Центр" освободили Шиловку в результате решительных действий. Подразделения группировки "Восток" смогли продвинуться вглубь обороны украинских войск и занять Воскресенку.

Кроме того, Минобороны сообщило об изменении положения российских подразделений на других направлениях. Группировки "Днепр" и "Запад" улучшили позиции по переднему краю, "Север" – тактическое положение. Бойцы группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции.

Какие объекты попали под удар

По информации министерства, российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также поражены цеха по производству наземных робототехнических комплексов и беспилотников, места хранения и запуска БПЛА.

В число целей вошли пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Всего поражены объекты в 147 районах.

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Метки: Операция по демилитаризации Украины
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