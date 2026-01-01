В документе подчеркивается, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, и сохраняющиеся угрозы новых атак затруднили полноценную проверочную деятельность агентства.

"Подтверждаем, что такое возобновление возможно лишь при условии полного прекращения военных действий, устранения всех угроз возобновления агрессии, а также предоставления убедительных гарантий того, что подобные нападения и угрозы их совершения не повторятся", – говорится в заявлении.

Москва, Пекин и Тегеран призвали вернуться к диалогу и дипломатии, отметив, что именно этот путь остается "единственным жизнеспособным и практически осуществимым" для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в сентябре представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к объектам из-за "агрессии США и Израиля". Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявлял о давлении на агентство с целью провести инспекции на объектах, по которым ранее наносились удары, и подчеркивал, что возобновление инспекций невозможно до разработки МАГАТЭ отдельного протокола осмотра атакованных площадок.

МАГАТЭ распространило 13 ноября среди стран – членов организации конфиденциальный квартальный доклад. В документе руководство агентства выразило серьезную озабоченность тем, что международные инспекторы уже более года лишены возможности проверять ключевые ядерные объекты Ирана.

В докладе подчеркивается, что из-за затянувшейся паузы в мониторинге МАГАТЭ утратило "непрерывность знаний" о ядерной деятельности Тегерана. В результате организация больше не может верифицировать заявленные объемы производства и подтвердить исключительно мирный характер иранской атомной программы, что вызывает растущую тревогу у западных стран.

Особое внимание в отчете уделено ситуации вокруг подземного комплекса в Исфахане и судьбе ранее накопленных запасов высокообогащенного урана. По оценкам агентства, до прекращения полноценных проверок Иран располагал более чем 440 кг урана, обогащенного до 60%. Его текущее местонахождение инспекторам неизвестно.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что его страна имеет право на обогащение урана как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Военные удары 2025–2026 годов и ограничение инспекций МАГАТЭ

Утрата доступа инспекторов к ядерным объектам стала прямым следствием 12-дневного вооруженного конфликта в июне 2025 года. Тогда Израиль, а вслед за ним и США нанесли серию массированных ударов по ключевым элементам иранской атомной инфраструктуры, включая входы в подземные туннели в Исфахане, а также обогатительные комплексы в Натанзе и Фордо.

В ответ на бомбардировки в конце июня 2025 года парламент Ирана принял закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, который вступил в силу в начале июля после одобрения Советом стражей конституции и подписи президента. Иранские власти объяснили это решение угрозами безопасности для персонала и объектов, а также обвинили агентство в предвзятости и неспособности осудить атаки на ядерную инфраструктуру.

После введения этих ограничений и возобновления ударов в 2026 году единственным объектом, куда допускались международные инспекторы, осталась действующая атомная электростанция "Бушер", на которой работают российские специалисты. Доступ ко всем остальным иранским ядерным площадкам, включая пострадавшие от ударов объекты, остается закрытым.