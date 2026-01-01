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Россия намерена обнулить эффект западных санкций, заявили в МИД

Россия рассчитывает нейтрализовать влияние западных санкций за счет создания альтернативных механизмов внешнеэкономического взаимодействия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

"Важно помнить: речь идет не о том, чтобы просто смягчить негативные последствия от санкций, введенных недругами против нас или наших партнеров. Через создание альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества предстоит добиться системного обнуления эффекта односторонних принудительных мер", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Трофимов отметил, что эффективность ограничительных мер зависит от включенности адресатов в западноцентричную архитектуру правил. По его словам, санкции действуют "лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться с существующими в ней правилами и стандартами".

Дипломат добавил, что для достижения заявленной цели предпринимаются последовательные шаги со стороны государства и бизнеса. "На этом пути делается немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства Российской Федерации. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами", – подчеркнул он.

Ранее в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В западных странах также неоднократно звучали мнения об их неэффективности.

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Метки: МИД РФ санкции
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