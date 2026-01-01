"Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений", – заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости в субботу, 29 августа 2026 года.

По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Кишинева о приверженности мирному урегулированию, исключать вероятность эскалации на левом берегу Днестра было бы ошибочно.

Потребовать мирного вывода российских войск из ПМР намерена президент Молдавии Майя Санду. По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен Евросоюзом на возможные переговоры о завершении украинского конфликта.

Приднестровье (полное название – Приднестровская Молдавская Республика или ПМР) – непризнанное государство в Восточной Европе, расположенное на узкой полосе земли между рекой Днестр и границей с Украиной, юридически являющееся частью Молдавии. Регион де-факто контролируется собственным правительством и не подчиняется Кишинёву.

В ПМР дислоцируется Оперативная группа российских войск. Ее численность в настоящее время не превышает 1500 человек, а основными задачами являются участие в миротворческой операции и охрана крупных складов с боеприпасами.

Около 60% населения ПМР составляют русские и украинцы. По официальной статистике, в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан РФ, что составляет примерно половину населения этой территории. С мая 2026 года еще около 60 тыс. жителей непризнанной республики подали заявления на получение российских паспортов по упрощенной процедуре.