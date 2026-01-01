Россия поможет Азербайджану с ремонтом бронетехники

По словам главы ФСВТС, сотрудничество Москвы и Баку не ограничивается поставками готовой военной продукции. Стороны также реализуют совместные проекты в военно-технической сфере.

"Мы сегодня не только предлагаем нашу финальную продукцию, но также, конечно, участвуем в военно-технологическом сотрудничестве. Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении азербайджанской армии", – рассказал Шугаев.

О чем договорились военные России и Азербайджана

В рамках выставки ADEX-2026 министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны РФ Василием Осьмаковым.

Как сообщило агентство "Азертадж", стороны обсудили развитие связей в военной и военно-технической областях, а также их значение для поддержания мира и безопасности в регионе.

Выставка ADEX-2026 проходит в Баку и посвящена вооружениям, военной технике и технологиям в сфере обороны. В мероприятии участвуют представители оборонных ведомств и компаний из разных стран.

Азербайджан объявлял о переходе армии на стандарты НАТО

Сотрудничество России и Азербайджана в военно-технической сфере развивается на фоне заявлений Баку о модернизации национальных вооруженных сил. В ноябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении перевести армию на стандарты НАТО.

По его словам, в этом направлении страна тесно взаимодействует с Турцией, вооруженные силы которой также ориентированы на стандарты Североатлантического альянса.