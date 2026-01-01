Румынские военные уничтожили два БПЛА у газового месторождения в Черном море

По словам Мируцэ, беспилотные летательные аппараты дрейфовали в море; их обнаружил экипаж одного из судов, работавших в этом районе. На место направили катер береговой охраны, после чего военные водолазы идентифицировали два БПЛА и другие обломки. Румынская сторона связалась с украинскими партнерами, которые сообщили, что аппараты им не принадлежат.

"В целях безопасности навигации и работ возле газодобывающей платформы было принято решение уничтожить БПЛА контролируемым взрывом", – написал он. Как утверждалось, найденные БПЛА относились к типу "Герань".

Ранее Румыния уже заявляла об инцидентах с якобы российскими беспилотниками. В конце июля 2026 года Бухарест объявил о высылке российского дипломата после того, как истребитель F-16 сбил беспилотный аппарат в воздушном пространстве страны. Тогда МИД России отверг обвинения в нарушении румынского воздушного пространства и пообещал "надлежащий ответ". Посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, комментируя предыдущие встречи в МИД Румынии, подчеркивал: "Никаких доказательств российской принадлежности дронов представлено не было".

Что известно о месторождении Neptun Deep

Осваиваемое месторождение Neptun Deep, вблизи которого произошел инцидент, представляет собой крупнейший шельфовый газовый проект в румынском секторе Черного моря, имеющий стратегическое значение для энергетической безопасности всего Евросоюза. Проект совместно разрабатывается компаниями OMV Petrom и государственной Romgaz, которые вложили в его реализацию около 4 миллиардов евро. Извлекаемые запасы оцениваются примерно в 100 миллиардов кубометров природного газа.

Ожидается, что запуск добычи на этом участке, намеченный на 2027 год, не только с избытком покроет внутренние потребности страны, но и потенциально сделает Румынию крупнейшим производителем газа в ЕС. Именно поэтому любые угрозы судоходству или появление военной техники вблизи строящейся инфраструктуры Neptun Deep вызывают столь острую реакцию Бухареста.