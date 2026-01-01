Сербия не рассматривает введение виз для россиян – министр Старович

"Вступление в зону Шенгенского соглашения отвечает интересам Сербии, и мы будем приверженно работать над выполнением всех технических критериев, чтобы быть готовыми присоединиться до вступления в ЕС... Введение виз для граждан РФ не рассматривается», – цитирует Старовича Sputnik.

Ранее некоторые СМИ заявили, что Сербия запустила процесс отмены безвизового режима с Россией. Это якобы должно было ускорить вступление страны в Шенгенскую зону.

Что такое Шенгенская зона и почему туда стремится Сербия?

Шенгенская зона – это единое пространство из 29 европейских стран, которые официально упразднили внутренний паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри зоны люди, включая иностранных туристов с шенгенской визой, могут перемещаться свободно, как внутри одного государства.

Сербия стремится в Шенгенскую зону, поскольку рассматривает это как промежуточную альтернативу медленному процессу вступления в Евросоюз. Белград является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года. Вхождение в зону позволит Сербии запустить базовые принципы европейского рынка (свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг) без полноценного присоединения к ЕС.

Безвизовый режим между Россией и Сербией

Безвизовый режим между Россией и Сербией был введен в 2009 году. Граждане РФ могут находиться в балканской республике без оформления визы до 30 дней подряд. Для въезда потребуется только загранпаспорт, действительный не менее 90 дней с момента окончания поездки. После 30 дней необходимо выехать за пределы Сербии, но можно вернуться обратно в тот же день.

Ранее сербский президент Александр Вучич заверил, что Белград не рассматривает отмену безвизового режима с Россией.