Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Усманова и Фридмана

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Кого Швейцария исключила из санкционного списка

Из европейского санкционного перечня убрали российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Санкции также сняты с организации Redbird Corporate Services Ltd. Еще трех фигурантов исключили в связи со смертью: бывшего депутата Госдумы Юрия Швыткина, конструктора Александра Леонова и иранского военного деятеля Алирезу Тангсири.

Какие новые санкции ввела Швейцария

Одновременно список расширили на 254 позиции. В него вошли 33 российских банка, один банк из третьей страны, 17 финансовых учреждений и поставщиков криптоуслуг, пять компаний из третьих стран, а также четыре российских аэропорта и два российских порта.

Почему ЕС снял санкции с Усманова и Фридмана

Евросоюз исключил Усманова, Фридмана и Фалалеева из санкционного списка в сентябре этого года. Отмены ограничений добивалась Франция. На следующий день Азербайджан освободил осужденного за шпионаж гражданина Франции Мартена Райана.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк назвал это "опасным прецедентом" и предложил взамен ввести санкции против двух других миллиардеров – Владимира Лисина и Владимира Потанина. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС пообещал больше не снимать санкции с других россиян.

Ранее Евросоюз убрал из списка Михаила Гуцериева, посчитав доводы для сохранения ограничений ошибочными. При этом в июле Гуцериев вновь попал в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.