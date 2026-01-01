5 ноября 2026
USD 81.67 +0.7 EUR 91.6 +1.14
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Усманова и Фридмана

Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Усманова и Фридмана

Решение принято по примеру Евросоюза, который исключил предпринимателей из своих списков в сентябре, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) в среду, 4 ноября 2026 года. Одновременно Швейцария расширила санкционный список на 254 позиции.

Михаил Фридман и Алишер Усманов (архивное фото)

Михаил Фридман и Алишер Усманов (архивное фото)

©ИТАР-ТАСС / Дмитрий Астахов
Содержание:

Кого Швейцария исключила из санкционного списка

Из европейского санкционного перечня убрали российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Санкции также сняты с организации Redbird Corporate Services Ltd. Еще трех фигурантов исключили в связи со смертью: бывшего депутата Госдумы Юрия Швыткина, конструктора Александра Леонова и иранского военного деятеля Алирезу Тангсири.

Какие новые санкции ввела Швейцария

Одновременно список расширили на 254 позиции. В него вошли 33 российских банка, один банк из третьей страны, 17 финансовых учреждений и поставщиков криптоуслуг, пять компаний из третьих стран, а также четыре российских аэропорта и два российских порта.

Почему ЕС снял санкции с Усманова и Фридмана

Евросоюз исключил Усманова, Фридмана и Фалалеева из санкционного списка в сентябре этого года. Отмены ограничений добивалась Франция. На следующий день Азербайджан освободил осужденного за шпионаж гражданина Франции Мартена Райана.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк назвал это "опасным прецедентом" и предложил взамен ввести санкции против двух других миллиардеров – Владимира Лисина и Владимира Потанина. Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС пообещал больше не снимать санкции с других россиян.

Ранее Евросоюз убрал из списка Михаила Гуцериева, посчитав доводы для сохранения ограничений ошибочными. При этом в июле Гуцериев вновь попал в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: антироссийские санкции Швейцария
Рекомендательный сервис