Швейцария ввела санкции против исполнительного директора "Ростеха" и НИИ Минобороны РФ

Из документа государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии следует, что рестрикции введены, в частности, в отношении исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, бывшего президента "Объединенной судостроительной корпорации" Алексея Рахманова, бизнесмена Тахира Гараева, владельца компании по производству дронов "Рустакт" Павла Никитина. Также в список попали 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ, компании из Турции, ОАЭ, Либерии, Азербайджана и Гонконга, связанные с морскими перевозками.

Какие санкции ввела против России Швейцария после начала СВО на Украине?

После начала специальной военной операции в 2022 году Швейцария отошла от своей традиционной политики строгого нейтралитета и последовательно дублирует почти все пакеты санкций Евросоюза. По состоянию на август 2026 года под швейцарскими ограничениями находятся тысячи российских граждан и компаний.

Финансы и заморозка активов. Берн заблокировал миллиарды франков на счетах лиц, связанных с Москвой , запретил операции с ЦБ РФ, отключил ключевые российские банки от системы SWIFT и ввел жесткие лимиты на швейцарские депозиты для граждан России.

Торговля и логистика. Введен полный запрет на импорт российского золота, угля, стали и нефти (с соблюдением потолка цен). Запрещен экспорт в РФ предметов роскоши, авиационных технологий, товаров двойного назначения и высокотехнологичного оборудования. Воздушное пространство Швейцарии полностью закрыто для российских самолетов.

Энергетика и ОПК. Швейцария запретила любые новые инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы, а также заблокировала поставки комплектующих для военно-промышленного комплекса.

Ранее швейцарское Министерство экономики приняло решение о введении ограничений в отношении восьми российских СМИ.