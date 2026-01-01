Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников за день над 13 регионами России

По данным Минобороны, аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Московского региона, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и Республики Татарстан.

Атака на Тюменскую область отражена без ущерба

Губернатор Александр Моор сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Тюменскую область. "Ущерб промышленным объектам не допущен, пострадавших нет. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности", – написал он в своем канале на платформе "Макс". Режим беспилотной опасности в регионе ввели в 12:24 мск.

Отбой беспилотной опасности объявили в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В Югре режим действовал пять часов, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Также режим отменили в Курганской, Челябинской и Свердловской областях. В Свердловской области он действовал более пяти часов, сообщил губернатор Денис Паслер.

Последствия атак БПЛА в Брянской и Запорожской областях

Вблизи поселка Выгоничи в Брянской области украинский беспилотник взорвался над движущимся по трассе Брянск – Новозыбков гражданским микроавтобусом. С осколочными ранениями в больницу доставили 30-летнего пассажира, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Медики оказывают ему помощь.

В Запорожской области атака беспилотников на магистральные энергосети, расположенные за пределами региона, нарушила электроснабжение. Графики подачи электроэнергии временно не действуют, работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

За ночь над регионами РФ уничтожили 709 БПЛА.