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Сотрудница Запорожской АЭС погибла при атаке беспилотника на автомобиль

Два человека погибли при атаке украинского беспилотника на движущийся гражданский автомобиль, сообщили на Запорожской АЭС во вторник, 3 ноября 2026 года. Одна из погибших работала на станции.

Запорожская АЭС (архивное фото)

Запорожская АЭС (архивное фото)

©Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

По данным станции, это уже третий работник, убитый ВСУ за последние две недели, и тринадцатый с апреля текущего года. "Атаки на гражданские автомобили, убийства мирных людей – целенаправленный терроризм", – подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.

Там добавили, что за каждой такой потерей стоят семья, близкие и коллеги, и выразили соболезнования родным обоих погибших.

30 октября генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ ведут осмысленную охоту за сотрудниками ЗАЭС.

Атаки беспилотников на Энергодар 1 ноября

Глава администрации города Максим Пухов сообщал о нескольких атаках. В 08:14 в районе КПП квадрокоптер атаковал движущийся автомобиль. Также дроны ударили по крышам многоквартирных домов – пострадавших и разрушений нет. В районе автовокзала беспилотник сдетонировал о дорожное покрытие, четыре БПЛА атаковали здание: повреждены ворота, фасад и остекление, люди не пострадали.

11 атак на ЗАЭС за третий квартал

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с июля по сентябрь ВСУ не менее 11 раз атаковали Запорожскую АЭС, в том числе массированными запусками десятков ударных беспилотников. По его словам, станция неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения.

Запорожская АЭС с начала конфликта 26 раз теряла внешнее электроснабжение, из-за чего специалисты работали на резервных дизель-генераторах. Последствия возможной аварии из-за блэкаутов сравнимы с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима".

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Метки: Запорожская АЭС Запорожская область
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