Трамп объявил об освобождении американца Гилмана из российской колонии

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"После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его на гуманитарной основе", – написал Трамп. По его словам, самолет с Гилманом должен приземлиться на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне, где его встретят представители администрации. Трамп также упомянул, что поговорил с Гилманом по телефону и пообещал ему "отличный чизбургер" по прилете.

Кто такой Роберт Гилман и за что его осудили в России

Роберт Гилман находился в заключении с января 2022 года. Его сняли с поезда Сухум – Москва в Воронеже за пьяный дебош, после чего в отделе полиции он ударил ногой старшего лейтенанта полиции Сергея Стрельникова и оказал сопротивление.

В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа признал американца виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил к 4,5 года колонии общего режима. В мае 2023 года Воронежский областной суд смягчил приговор до 3,5 лет лишения свободы.

После прибытия в исправительную колонию №2 в Воронеже Гилман, по версии следствия, совершил нападения на сотрудников ФСИН, инспектора и следователя. В декабре 2025 года суд, учтя новые эпизоды и ранее назначенные наказания, увеличил итоговый срок до десяти лет колонии строгого режима.

Почему Гилмана освободили именно сейчас

Решение об освобождении Гилмана было принято на фоне резкого ухудшения его здоровья, сообщает Reuters. По словам сестры американца Лекси Хадсон и двух правозащитных организаций, добивавшихся его возвращения в США, бывший морпех находился в критическом состоянии: не мог общаться, получал пищу и воду через зонд, а глаза оставались закрытыми. В начале июля 2026 года его перевели в психиатрическое отделение при гражданской больнице. Из-за этого он не мог участвовать в судебных заседаниях.

Адвокат Гилмана Ирина Бражникова в беседе с "Интерфаксом" подтвердила, что не располагала информацией о готовящемся освобождении, но допускает, что решение связано именно с плохим состоянием здоровья подзащитного. "Состояние как было, плохое. Может быть это и сподвигло", – сказала она, отметив, что ее по-прежнему не пускают к Гилману.

Reuters со ссылкой на администрацию США сообщает, что Москва пошла на освобождение, чтобы американец мог получить медицинскую помощь на родине; с такой просьбой к российским властям неоднократно обращались Белый дом и госдепартамент. Еще 23 июля на встрече в Маниле госсекретарь США Марко Рубио поднял вопрос об освобождении Гилмана перед главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщал источник агентства.

Контекст: обмены и освобождения

Трамп подчеркнул, что в отличие от многих предыдущих случаев возвращения американцев из-за рубежа, на этот раз "Россия не попросила никого взамен – никакого обмена не было". Президент США назвал освобождение Гилмана частью политики своей администрации по возвращению американцев, удерживаемых за границей: "Мы достигли в этом беспрецедентного уровня, вернув сотни людей их семьям".

Таким образом, случай Гилмана выделяется из череды громких обменов последних лет – освобождение произведено без взаимных уступок и исключительно по гуманитарным соображениям.

Российская сторона пока не комментировала информацию об освобождении Гилмана.