Турция на саммите ШОС заявит о готовности посредничества по Украине – РИА Новости

"В ходе переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которые пройдут во вторник в Бишкеке, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами", – рассказал источник агентства в правительстве Турции.

В столице Кыргызстана 31 августа – 1 сентября состоится 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят ключевые вопросы международной безопасности, экономической интеграции и снижения зависимости от доллара.

Россия – член ШОС с 2001 года. Турция является партнером по диалогу ШОС. Этот статус Анкара получила в 2012-м.

Переговоры России и Украины в Турции в 2025 году

В 2025-м Москва и Киев возобновили прямые очные контакты, проведя в Стамбуле три раунда мирных переговоров. Инициатором возобновления встреч выступил Владимир Путин после предварительных консультаций с главами Соединенных Штатов и Турции. Основными практическими результатами стали масштабные обмены пленными и телами погибших военнослужащих.

Раунды стамбульских переговоров 2025 года

16 мая (I раунд). Во дворце Долмабахче прошли первые за три года прямые переговоры делегаций. Встреча продлилась два часа. Стороны достигли принципиального согласия на крупный обмен пленными в формате "1000 на 1000". В качестве главы украинской делегации выступил тогдашний министр обороны Рустем Умеров, РФ представлял помощник президента Владимир Мединский.

2 июня (II раунд). Переговоры переместились во дворец Чыраган. Главы делегаций провели закрытую личную встречу продолжительностью 2,5 часа. В ходе раунда стороны обменялись первыми проектами меморандума по урегулированию, однако международные наблюдатели констатировали сохранение глубокого разрыва в позициях Москвы и Киева по ключевым вопросам.

23 июля (III раунд). Заключительная встреча делегаций в Чырагане. Стороны детально обсудили меморандумы об окончательном урегулировании, зафиксировав гуманитарные договоренности, но не достигли политического компромисса.

Ранее турецкий МИД выдвинул ряд инициатив по украинскому урегулированию. В частности, Анкара предложила прекратить боевые действия по линии соприкосновения, создать механизм для защиты гражданского судоходства в Чёрном море и привлечь мировое сообщество для посреднических усилий.