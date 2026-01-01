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  3. Турция на саммите ШОС заявит о готовности посредничества по Украине – РИА Новости

Турция на саммите ШОС заявит о готовности посредничества по Украине – РИА Новости

Президент России Владимир Путин 1 сентября встретится в Бишкеке со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет в воскресенье, 30 августа 2026 года, РИА Новости. Лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и в Чёрном море.

"В ходе переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которые пройдут во вторник в Бишкеке, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами", – рассказал источник агентства в правительстве Турции.

В столице Кыргызстана 31 августа – 1 сентября состоится 26-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят ключевые вопросы международной безопасности, экономической интеграции и снижения зависимости от доллара.

Россия – член ШОС с 2001 года. Турция является партнером по диалогу ШОС. Этот статус Анкара получила в 2012-м.

Переговоры России и Украины в Турции в 2025 году

В 2025-м Москва и Киев возобновили прямые очные контакты, проведя в Стамбуле три раунда мирных переговоров. Инициатором возобновления встреч выступил Владимир Путин после предварительных консультаций с главами Соединенных Штатов и Турции. Основными практическими результатами стали масштабные обмены пленными и телами погибших военнослужащих.

Раунды стамбульских переговоров 2025 года

  • 16 мая (I раунд). Во дворце Долмабахче прошли первые за три года прямые переговоры делегаций. Встреча продлилась два часа. Стороны достигли принципиального согласия на крупный обмен пленными в формате "1000 на 1000". В качестве главы украинской делегации выступил тогдашний министр обороны Рустем Умеров, РФ представлял помощник президента Владимир Мединский.
  • 2 июня (II раунд). Переговоры переместились во дворец Чыраган. Главы делегаций провели закрытую личную встречу продолжительностью 2,5 часа. В ходе раунда стороны обменялись первыми проектами меморандума по урегулированию, однако международные наблюдатели констатировали сохранение глубокого разрыва в позициях Москвы и Киева по ключевым вопросам.
  • 23 июля (III раунд). Заключительная встреча делегаций в Чырагане. Стороны детально обсудили меморандумы об окончательном урегулировании, зафиксировав гуманитарные договоренности, но не достигли политического компромисса.

Ранее турецкий МИД выдвинул ряд инициатив по украинскому урегулированию. В частности, Анкара предложила прекратить боевые действия по линии соприкосновения, создать механизм для защиты гражданского судоходства в Чёрном море и привлечь мировое сообщество для посреднических усилий.

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Метки: Владимир Путин Турция Украина Эрдоган
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