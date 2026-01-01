Участок трассы М-12 "Восток" от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре

"К ноябрю будем готовы открыть последний участок, если с подрядчиком не произойдет чего-то экстраординарного. Объект уже на выходе. Каждую неделю смотрю справку и фотоотчет", – сказал Хуснуллин. Он также подтвердил, что движение по трассе до Тюмени в целом будет запущено до конца 2026 года.

По словам вице-премьера, ежегодный объем перевозок по М-12 составляет порядка 70 млн тонн грузов. Экономический эффект от магистрали он оценил как "огромный", даже несмотря на то, что не все грузы следуют по всему маршруту. Трасса станет частью транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Тюмени, обеспечивая скоростное сообщение без светофорного регулирования и с современным освещением на всем протяжении.

Что собой представляет трасса М-12

М-12 "Восток" – главная часть транспортного коридора "Россия", который соединяет Санкт-Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. На всем протяжении это четырехполосная дорога с искусственным освещением, разделенными встречными потоками и полным отсутствием светофоров, железнодорожных переездов и одноуровневых пересечений.

Сейчас по магистрали открыто сквозное скоростное движение от Москвы до Екатеринбурга. Последним незавершенным звеном остается участок Екатеринбург – Тюмень, строительство которого вышло на финальную стадию. Его запуск замкнет непрерывную скоростную артерию через ключевые экономические центры страны.

В марте президент РФ Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток".