Украина отказывается от предложений России по обменам пленными, сообщила Лантратова

По словам омбудсмена, списки формируются совместно с Минобороны России и профильными службами и регулярно направляются украинской стороне. Но такие предложения зачастую отклоняются Киевом.

"Необходимо расставить точки над i в ситуации, которую власти Украины пытаются представить в искаженном свете. Украинская сторона опубликовала списки наших ребят из ЛНР, ДНР и Республики Крым, находящихся в плену с 2014 и 2022 годов, которых Москва якобы отказывается включать в списки на обмен", – написала Лантратова в своем канале в "Максе".

Она отметила, что российская сторона готова к обмену и только в течение последнего месяца предлагала разные варианты. В подготовленные списки были включены как обычные военнослужащие, так и лица, осужденные по различным статьям на территории РФ.

"Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром – ради одного: чтобы забрать своих. Тех, кто с 2014 года, с 2022 года из ДНР, ЛНР, из Крыма ждет возвращения долгие годы. Но Украина отказывается их брать", – указала омбудсмен.

Она отметила, что Киев предпочитает использовать ситуацию исключительно в медийных целях.

Лантратова подчеркнула, что Россия добивается освобождения каждого своего гражданина, оказавшегося в плену, и готова к различным форматам обмена.

26 июня Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле "160 на 160". 27 июня Лантратова сообщила, что также удалось вернуть домой пятерых жителей Курской области, которых незаконно удерживали на Украине. Кроме того, на родину вернулись еще двое жителей других регионов.

В июле омбудсмен рассказала, что Россия готовит списки для нового обмена пленными с Украиной. Лантратова выразила надежду, что в ближайшее время получится осуществить его.

В начале августа Лантратова рассказала журналистам, что переговоры об обмене пленными с Украиной проходят непросто, но Россия идет к решению задачи по возвращению всех своих граждан. Омбудсмен тогда сообщила, что согласовываются два списка: в связке с Минобороны РФ и спецслужбами – список военнопленных и список гражданских лиц, которые "физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации".