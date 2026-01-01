Украина запросила у НАТО помощь в разминировании территорий

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, чьи пиротехнические подразделения работают в районах с наиболее интенсивными боевыми действиями, нуждается в защитных костюмах, магнитометрах, роботизированных комплексах разведки, подводных аппаратах, портативных эндоскопах и других средствах. Все это, как указано в заявке, необходимо для "незамедлительного реагирования и реализации комплексных мер по разминированию", которое названо стратегическим приоритетом правительства.

Механизм EADRCC предполагает добровольные поставки: центр рассылает запрос странам – членам и партнерам НАТО, те самостоятельно решают, какую технику могут передать со складов гражданской обороны или закупить у производителей.

По оценкам Всемирного банка, ООН и Еврокомиссии, очистка от взрывоопасных предметов 130–150 тыс. кв. км (20–25% территории страны) обойдется в $34,6–37 млрд и займет 10–15 лет при активном применении современной техники. Сейчас оперативное разминирование ведут ВСУ и специальные службы, а гуманитарное – ГСЧС и Национальная полиция Украины.

В 2023 году ЕС выделил €25 миллионов на программу по разминированию территории Украины.