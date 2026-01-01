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Украина запросила у НАТО помощь в разминировании территорий

Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) опубликовал запрос Киева на поставку 19 видов оборудования для гуманитарного разминирования. Документ, размещенный в среду, 12 августа 2026 года, адресован гражданским спасательным службам и не касается поставок оружия.

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©Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, чьи пиротехнические подразделения работают в районах с наиболее интенсивными боевыми действиями, нуждается в защитных костюмах, магнитометрах, роботизированных комплексах разведки, подводных аппаратах, портативных эндоскопах и других средствах. Все это, как указано в заявке, необходимо для "незамедлительного реагирования и реализации комплексных мер по разминированию", которое названо стратегическим приоритетом правительства.

Механизм EADRCC предполагает добровольные поставки: центр рассылает запрос странам – членам и партнерам НАТО, те самостоятельно решают, какую технику могут передать со складов гражданской обороны или закупить у производителей.

По оценкам Всемирного банка, ООН и Еврокомиссии, очистка от взрывоопасных предметов 130–150 тыс. кв. км (20–25% территории страны) обойдется в $34,6–37 млрд и займет 10–15 лет при активном применении современной техники. Сейчас оперативное разминирование ведут ВСУ и специальные службы, а гуманитарное – ГСЧС и Национальная полиция Украины.

В 2023 году ЕС выделил €25 миллионов на программу по разминированию территории Украины.

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Метки: НАТО Украина
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