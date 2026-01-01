Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области

По предварительным данным ведомства, пилот пытался спасти машину, но потерял управление после возгорания.

Это не первый случай потери МиГ-29, официально признанный украинской стороной. В ночь на 27 июня 2026 года аналогичный истребитель разбился в Полтавской области при выполнении боевой задачи – летчик также катапультировался. 12 октября 2022 года Госбюро расследований Украины подтвердило падение МиГ-29 в Винницкой области из-за повреждения системы управления обломками сбитого беспилотника. Кроме того, 29 июля 2026 года при выполнении боевого задания разбился истребитель F-16 американского производства, пилот выжил.

Министерство обороны России в своих сводках регулярно сообщает об уничтожении украинских МиГ-29. В недельной сводке от 3 июля 2026 года ведомство заявило о ликвидации двух таких истребителей ударными беспилотниками прямо на аэродроме базирования, ранее отчитываясь об ударах комплексами "Искандер" по аэродромам в Днепропетровской области. По данным российского военного ведомства, суммарное количество уничтоженных самолетов ВСУ значительно превысило довоенный состав украинской авиации.

Парк украинских МиГ-29 пополнялся за счет поставок из стран НАТО. Весной 2023 года Польша передала Киеву 14 таких истребителей, Словакия – 13 машин. Россия осуждает военную помощь Украине, поскольку поставки вооружений затягивают конфликт и дестабилизируют обстановку.

В конце июля 2026 года ВСУ заявили о потере очередного F-16.