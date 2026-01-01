Мерц отметил, что эти гарантии должны быть сопоставимы со статьей 5 устава НАТО, сообщает Focus.

Кроме того, канцлер ФРГ сообщил, что Европа готова вести переговоры с Москвой по урегулированию конфликта. По его словам, в ближайшее время могут возобновиться консультации на уровне советников в формате Украина – Россия – Европа – США. Политик допустил, что такая встреча пройдет в Абу-Даби.

Почему Украину не приняли в НАТО в 2008 году

Вопрос о присоединении Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) рассматривался на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в апреле 2008 года. Инициативу активно продвигала администрация президента США Джорджа Буша-младшего, однако против этого шага выступили Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель и Франция под руководством президента Николя Саркози.

В Берлине и Париже тогда сочли, что ускоренное сближение постсоветских республик с блоком спровоцирует резкое обострение отношений с Россией, а сами кандидаты не соответствуют критериям организации. В итоге стороны пришли к компромиссной формулировке в декларации – Киеву и Тбилиси пообещали вступление в будущем без конкретных сроков и без предоставления ПДЧ.

Что такое статья 5 устава НАТО

Пятая статья Североатлантического договора, подписанного в 1949 году, закрепляет принцип коллективной обороны участников блока. Согласно этому положению, угроза безопасности или силовое воздействие против одного из государств – членов организации в Европе или Северной Америке рассматривается как вызов всему союзу, после чего другие страны обязуются оказать ему содействие вплоть до применения вооруженной силы.

За всю историю договора данный механизм активировался лишь однажды – после террористических атак на США 11 сентября 2001 года. Гарантии безопасности, которые западные политики называют сопоставимыми с этой нормой, предполагают двусторонние или многосторонние соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере без формального принятия страны в состав альянса и без автоматического вступления в конфликт.

Призыв Макрона о вступлении Украины в НАТО и позиция России

Эмманюэль Макрон призвал союзников вновь поднять вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу 19 ноября на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине. По словам французского лидера, в начале 2022 года эта тема была отложена в "совершенно ином контексте", однако теперь, учитывая параметры текущих переговоров и состояние вооруженных сил республики, ее интеграция в блок приобретает новое значение для европейской безопасности.

За несколько дней до берлинского саммита Макрон отмечал, что место Киева находится внутри организации, а западным странам необходимо скоординировать общую позицию в диалоге с Москвой.

В России, в свою очередь, категорически выступают против вступления Украины в НАТО. В Кремле и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что дальнейшее расширение военной инфраструктуры альянса на восток создает прямую угрозу национальной безопасности страны, а отказ Киева от планов по интеграции в блок и закрепление его нейтрального статуса являются одним из ключевых условий Москвы для долгосрочного урегулирования конфликта.