Участники саммита прорабатывают возможность размещения многонациональных сил на Украине после прекращения боевых действий, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

По данным издания, будущий военный контингент будет заниматься восстановлением Вооружённых сил Украины, а также поддерживать присутствие в воздушном и морском пространстве страны. Развертывание сил возможно только по приглашению Украины.

Практическую подготовку к этому сценарию европейские страны проводят в Польше. С 9 по 22 ноября там проходят учения "Коалиция 2.0" с участием 11 государств и около 2800 военнослужащих, напоминает газета.

Вместе с тем сама Польша не намерена направлять своих военнослужащих на территорию Украины, несмотря на участие в обсуждении гарантий безопасности для Киева, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом на встречу "коалиции желающих".

При этом польский премьер подчеркнул, что Варшава продолжит участвовать в усилиях по завершению конфликта, в том числе посредством логистической поддержки Киева и участия в мирных переговорах в рамках формата E5, сообщается на сайте канцелярии главы польского кабмина.

Как выяснило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Дональд Трамп подключился к встрече с борта президентского самолета Air Force One после вылета из Китая. По словам собеседников агентства, он передал участникам слова Путина о желании закончить конфликт.

Агентство утверждает, что глава Белого дома рассказал европейским лидерам, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел хорошо и поможет продвинуть мирное урегулирование на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции после саммита выступил за возвращение к обсуждению вступления Украины в НАТО. По мнению французского лидера, на фоне требований, выдвигаемых российской стороной, для этого наступил наиболее подходящий момент.

Макрон также подчеркнул необходимость продолжения военной помощи Украине. "Если мы хотим быть убедительными в мирных переговорах, важно, чтобы Украина могла защищаться и подошла к этим переговорам с сильных позиций. А это возможно только при продолжении нашей поддержки", – пояснил он.

"Благодарен всем нашим партнерам, которые прямо заявляют, что лучшей гарантией безопасности для Украины, а, по сути, и гарантией безопасности для всей Европы является членство в НАТО. Именно НАТО и ЕС были и остаются основами европейской архитектуры безопасности", – сказал на той же совместной пресс-конференции в Берлине Владимир Зеленский.

По его словам, украинский военный опыт, технологии и потенциал способны сделать эти объединения более надежными в защите европейских ценностей и интересов. Он также отметил, что членство в ЕС следует рассматривать как полноценную гарантию безопасности наравне с членством в НАТО.

"Коалиция желающих" – объединение более 30 государств, созданное в марте 2025 года по инициативе Великобритании и Франции для долгосрочной военной поддержки Украины и подготовки гарантий ее безопасности после прекращения огня. Встреча в Берлине стала 17-м по счету заседанием коалиции с момента ее создания.

Обновлено в 23:36 мск 19 ноября 2026 года