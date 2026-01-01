"Они (совет директоров Nvidia – «Профиль») попросили гарантий в вопросе угроз национальной безопасности, и мы дали им такие гарантии по всему, что мы знаем – а мы знаем многое", – отметил Трамп в интервью CNBC.

Кроме того, президент рассказал, что подробно обсуждал сооснователя Nvidia с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, китайский лидер на самом деле мало что знает о Хуанге, кроме того, что он "блестящий человек".

Почему Дженсен Хуанг уходил в отставку и почему это связали с нацбезопасностью

Сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров компании 12 ноября. Поводом для кадрового решения стали сообщения в американских СМИ о том, что бывшая сотрудница корпорации Элис Хуанг (однофамилица бизнесмена) могла быть связана со спецслужбами КНР и собирать сведения о передовых разработках чипмейкера. Поскольку графические процессоры фирмы используются в том числе в оборонных проектах и системах двойного назначения, в Вашингтоне расценили возможную утечку как прямую угрозу национальной безопасности США.

На фоне этих опасений американские власти инициировали проверку, а бизнесмен временно отошел от управления компанией. Однако 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга во всех должностях после того, как расследование не выявило его причастности к каким-либо нарушениям.

Что такое Nvidia и почему ее технологии критически важны для США и Китая

Корпорация Nvidia, основанная в 1993 году, является ведущим в мире разработчиком специализированных ускорителей для систем искусственного интеллекта и сложных вычислений. На долю решений компании приходится подавляющая часть мощностей современных дата-центров, что делает ее ключевым игроком глобальной технологической индустрии и одним из лидеров фондового рынка по капитализации.

Из-за стратегического лидерства в полупроводниковой сфере Вашингтон в последние годы последовательно ограничивал экспорт флагманских чипов Nvidia в Китай, стремясь затормозить развитие китайской индустрии высоких технологий. При этом сам Дженсен Хуанг неоднократно выступал за сохранение деловых связей с азиатским рынком и предупреждал, что жесткие барьеры лишь подталкивают Пекин к ускоренному созданию собственных аналогов.