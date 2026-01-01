В Сомали ликвидировали главу разведки терроризирующей регион группировки "Аш-Шабаб"

Содержание:

Лабаджир возглавлял службу разведки "Аш-Шабаб". Его ликвидация стала результатом операции сомалийских силовиков при поддержке авиации. Подробности о потерях среди боевиков не приводятся. Информацию приводит ТАСС.

Борьба с "Аш-Шабаб" и роль AUSSOM

4 августа страны, предоставляющие контингенты для Миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM), заявили о решимости наращивать удары по "Аш-Шабаб". Действующий мандат AUSSOM истекает 31 декабря 2026 года. Его продление призвано предотвратить вакуум в сфере безопасности и дать Сомали дополнительное время для подготовки национальных сил.

AUSSOM начала работу 1 января 2025 года, сменив Переходную миссию Африканского союза в Сомали. Она оказывает властям поддержку в обеспечении безопасности и борьбе с "Аш-Шабаб". Совет Безопасности ООН разрешил развернуть в составе миссии почти 12 тыс. военнослужащих и полицейских.

Справка: что такое группировка "Аш-Шабаб"

"Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин, также известная как "Аш-Шабаб" ("молодежь" по-арабски) сформировалась в 2006 году как радикальное крыло распавшегося Союза исламских судов. Связана с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в РФ). Государственный департамент США признал "Аш-Шабаб" иностранной террористической организацией. Группировка контролирует значительные территории в сельской части Сомали, несмотря на потерю крупных городов, включая Могадишу и порт Кисмайо.

Боевики "Аш-Шабаб" совершали теракты не только в Сомали, но и в Кении, Уганде и Джибути. Среди наиболее резонансных атак – нападение на торговый центр Westgate в Найроби в 2013 году (погибли не менее 65 человек) и налет на университетский колледж в Гариссе в 2015 году (148 погибших). Группировка придерживается радикального ислама и вводит суровые законы шариата на подконтрольных территориях.

В начале 2024 года боевики группировки захватывали вертолет ООН с экипажем в Сомали.

Предыдущие операции сил Сомали в августе

В августе 2026 года силы местной обороны Сомали уже ликвидировали нескольких командиров "Аш-Шабаб" в регионе Средняя Шабелле. В частности, 22 августа были нейтрализованы Хасан Хусейн Хуршоу (Хасан Гарабдхере) и Абдуллахи Мохамуд Одавау (Фаадхуд). Ранее в том же месяце при поддержке международных партнеров были уничтожены девять террористов, включая двух командиров.

«Аль-Каида в странах исламского Магриба» - физическое лицо или организация, признанная террористической и запрещенная в России;

