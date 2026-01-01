Речь идет о средствах, которые Apple получила через App Store от пользователей приложений VK. Российская компания требует взыскать свыше €31 млн, а также проценты за пользование этими средствами. "Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году", – заявили в пресс-службе холдинга. В компании также считают незаконным удаление своих приложений из App Store.

Спор связан с исчезновением сервисов VK из App Store в конце июня 2026 года: из магазина пропали "ВКонтакте", "Одноклассники", "VK Музыка", "VK Видео", почта Mail и другие приложения. Apple объяснила решение "соблюдением санкционных правил", не уточнив, о каких ограничениях идет речь. В VK возразили, что холдинг не находится под санкциями, а приложения удалили без предупреждения.

Это уже второй иск VK к Apple. Первый был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 19 августа 2026 года: холдинг потребовал вернуть приложения в App Store и восстановить возможность получать уведомления. Ответчиками выступают те же три структуры. На случай неисполнения решения суда VK попросила назначить неустойку суммарно 58 млн руб. в день: 50 млн руб. за "ВКонтакте", 3 млн руб. за "Одноклассников" и 5 млн руб. за "VK Музыку".