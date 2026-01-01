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Нынешний визит стал продолжением диалога глав государств, начатого на прошлой неделе в Москве. Там 11 ноября прошел саммит ОДКБ, а 12 ноября президенты провели отдельную двустороннюю встречу в Кремле. "Профиль" собрал основные высказывания лидеров стран.

Путин – о 201-й российской военной базе

Российский лидер назвал 201-ю гвардейскую военную базу серьезным гарантом стабильности во всем регионе Центральной Азии. По его словам, стороны договорились отдельно обсудить ее функционирование вне повестки ОДКБ.

"У нас сегодня будет возможность, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить по вопросам региональной безопасности, функционирования нашей военной базы", – заявил Путин.

К обсуждению безопасности подключили представителей Минобороны РФ. На встречу прибыли коллеги из Москвы, включая начальника ГРУ Игоря Костюкова.

Стороны подтвердили необходимость сохранения базы. Срок действия соглашения по ней рассчитан до 2042 года.

Путин – об экономике и русском языке

Президенты констатировали стабильный рост взаимной торговли. За девять месяцев текущего года товарооборот прибавил почти 19% после роста на 25% годом ранее.

В кооперации задействованы свыше 70 регионов РФ. В экономическом блоке переговоров участвовал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Путин отдельно поблагодарил Душанбе за поддержку русского языка. Эту позицию Москва высоко ценит.

Рахмон – о партнерстве с Россией

Эмомали Рахмон назвал Россию ключевым экономическим партнером и надежным союзником.

Он подчеркнул стратегический характер двусторонних отношений.

"Россия – наш стратегический партнер и надежный союзник. Успешно развиваются отношения двух стран. Россия – главный торгово-экономический партнер Таджикистана", – сказал Рахмон, подчеркнув, что сотрудничество Москвы и Душанбе устойчиво движется вперед.

"На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества", – говорится в сообщении пресс-службы главы таджикского государства.

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение высоким уровнем регулярного межгосударственного политического диалога.

Рахмон – о ситуации на границе с Афганистаном

Таджикский лидер проинформировал коллегу об обстановке на границе с Афганистаном. Там фиксируются отдельные инциденты с контрабандистами.

Путин в ответ пообещал рассказать об итогах поездки в Кабул российской делегации во главе с Алексеем Оверчуком. Накануне Москва и Кабул подписали пакет соглашений о поставках продовольствия, фармпрепаратов и энергооборудования.

"Там бывают инциденты, там и контрабандисты продолжают работать и так далее",– раскрыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одну из тем обсуждения.

Он, однако, отметил, что какая-то стабильность и предсказуемость на границе все же сохраняются.

"Здесь, конечно, велика роль сотрудничества и по линии погранслужб, и специальных служб", – добавил представитель российского президента.

После переговоров президенты продолжили общение за рабочим ланчем.