Возрастные ограничения будут проверяться на этапе регистрации на цифровых платформах. "Мы и дальше будем совершенствовать механизм возрастной авторизации и верификации, когда на этапе регистрации на цифровых платформах будут проверяться возрастные ограничения", – сказал министр. При этом право на ограничение всегда будет оставаться у родителей. Информацию передает ТАСС.

Шадаев считает, что именно позиция России ускорила введение возрастной верификации на игровой платформе Roblox. Платформа также ограничила доступ пользователей к играм в зависимости от их возраста.

12 ноября на CNews Forum 2026 Шадаев говорил, что предложенная в России модель регулирования доступа несовершеннолетних к соцсетям наиболее комфортна для родителей. Родитель может "покрасить" сим-карту ребенка как детскую, и тогда с ее помощью нельзя будет авторизоваться в социальных сетях. Операторы связи при этом ограничат смс, в том числе доставку авторизационных кодов, за исключением государственных систем и приложения "Моя школа", школьных чатов, а также рекламные смс и международные звонки. Проект постановления правительства с этим механизмом разработан и должен быть принят в 2026 году.

Норма о детских сим-картах содержится во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством ("Антифрод 2.0"), принятом в июне 2026 года. Первый пакет из примерно 30 мер ("Антифрод 1.0") приняли в 2025 году, третий ("Антифрод 3.0") Минцифры представило для общественного обсуждения 30 сентября.

В июне 2026 года на IT-завтраке на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Шадаев называл идентификацию возраста пользователей "ближайшей повесткой" и говорил, что Минцифры изучает опыт Roblox. Тогда он отмечал, что Европа и многие развитые страны идут "по пути жестких ограничений".