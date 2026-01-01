ВС РФ поразили логистические центры в Киевской области и объекты в портах Измаил и Николаев

Поражен логистический центр в населенном пункте Калиновка, сообщили в Минобороны. На его территории находится таможенный терминал, распределявший грузы военного назначения, поступающие от западных стран.

Нанесен удар по складу боеприпасов ООО "Фаер поинт"в населенном пункте Милая. На нем хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.

Кроме того, в порту Измаил поражена стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. В порту Николаев поражен морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, а также 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ для обеспечения ВСУ.

Российские военные за ночь уничтожили 313 украинских беспилотников.